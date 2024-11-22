Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область и уже находится в Нижнем Тагиле. Об этом на мероприятии «День политического консультанта на Урале» заявил заместистель полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев посетит Уралвагонзавод (УВЗ)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев посетит Уралвагонзавод (УВЗ)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Кириллова, полпред президента России в УрФО Артем Жога сопровождает Дмитрия Медведева в ходе визита. Поэтому господин Жога не смог принять участие в «Дне политического консультанта на Урале». Как сообщают местные СМИ, господина Медведева сопровождает и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Дмитрий Медведев посетит Уралвагонзавод (УВЗ) в Нижнем Тагиле в пятницу, 22 ноября, и осмотрит производственные площадки предприятия.

Напомним, господин Медведев посещал УВЗ в октябре 2022 года. Тогда зампред Совбеза РФ провел контрольную проверку выпуска танков. «Поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники»,— написал тогда Дмитрий Медведев.

В феврале 2024 года УВЗ с рабочим визитом посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел новые цеха трансмиссий, ознакомился с производством бронетехники и пообщался с рабочими завода.

АО «НПК "Уралвагонзавод"» (Уральский вагоностроительный завод, УВЗ) занимается выпуском военной продукции (танки, машины разминирования, боевые ремонтно-эвакуационные и иные машины), дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны. На мощностях УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М. 100% акций корпорации принадлежат госкорпорации «Ростех».

Анастасия Таначева, Василий Алексеев