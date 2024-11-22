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Нижегородский минтранс ведет переговоры о запуске «Метеоров» в Пермский край

Минтранс Нижегородской области ведет переговоры о расширении межрегиональной сети маршрутов судов на подводных крыльях в 2025 году. Руководитель региональной компании-перевозчика «Водолет» Никита Итальянцев на заседании комиссии гордумы Нижнего Новгорода по транспорту рассказал, что планируются рейсы «Метеоров» в Пермский край и Самарскую область, но окончательно решение примут ближе к началу навигации.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также в планах на навигацию 2025 года — остановка на Оке в районе Дуденевского монастыря на территории Богородского округа Нижегородской области, причал для этой остановки уже сделали. Еще один причал устанавливают на Волге в Работках Кстовского округа.

Сейчас флот «Водолета» насчитывает пять «Валдаев» и два «Метеора», компании принадлежит 14 причалов. Маршрутная сеть состоит из 16 регулярных внутрирегиональных и 12 межрегиональных рейсов, семи экскурсионных и шести прогулочных.

Сеть охватывает десять регионов: Нижегородскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Ульяновскую, республики Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия. Общая протяженность — более 1,5 тыс. км.

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что власти Нижегородской области до 2027 года планируют закупку семи пассажирских судов на подводных крыльях.

Ирина Швецова

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