Комнаты в Сочи подорожали на 2,9% за год

В Сочи за год стоимость комнат, продаваемых по отдельности в многокомнатных квартирах, выросла на 2,9% — до 3,3 млн руб. Курорт по этому показателю занял второе место среди других городов России, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Краснодар оказался на 14-м месте с ценой в 1,7 млн руб. Цена за год выросла на 5,9%.

Рейтинг возглавила Москва, где комнаты стоят в среднем 4,6 млн руб. (+14,7%). Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург — 2,8 млн руб. (+6,4%).

На четвертом месте Симферополь с ценником в 2,6 млн руб. Цена за год выросла на 2,8%. Далее идет Севастополь с 2,4 млн руб. (+12,1%).

В среднем по стране комнаты подорожали за год на 12,8%, до 1,3 млн руб. В большинстве городов предложение жилья такого формата сократилось на 6%.

«Ъ-Сочи» ранее писал, что курорт оказался среди российских городов с наиболее доступной арендой номеров в гостиницах на новогодние праздники. Стоимость такого номера для туристов на побережье составит в среднем 2,8 тыс. руб. за ночь.

Вячеслав Рыжков