Комнаты в Сочи подорожали на 2,9% за год
В Сочи за год стоимость комнат, продаваемых по отдельности в многокомнатных квартирах, выросла на 2,9% — до 3,3 млн руб. Курорт по этому показателю занял второе место среди других городов России, говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Краснодар оказался на 14-м месте с ценой в 1,7 млн руб. Цена за год выросла на 5,9%.
Рейтинг возглавила Москва, где комнаты стоят в среднем 4,6 млн руб. (+14,7%). Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург — 2,8 млн руб. (+6,4%).
На четвертом месте Симферополь с ценником в 2,6 млн руб. Цена за год выросла на 2,8%. Далее идет Севастополь с 2,4 млн руб. (+12,1%).
В среднем по стране комнаты подорожали за год на 12,8%, до 1,3 млн руб. В большинстве городов предложение жилья такого формата сократилось на 6%.
«Ъ-Сочи» ранее писал, что курорт оказался среди российских городов с наиболее доступной арендой номеров в гостиницах на новогодние праздники. Стоимость такого номера для туристов на побережье составит в среднем 2,8 тыс. руб. за ночь.