Сочи вошел в топ городов с доступной арендой на новогодние праздники

Сочи оказался среди российских городов с наиболее доступной арендой номеров в гостиницах на новогодние праздники. Номер в отеле на побережье обойдется туристам в среднем в 2,8 тыс. руб. за ночь, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В список доступных направлений на новогодние праздники также вошли такие города, как Ростов-на-Дону, где стоимость номера составляет около 1,8 тыс. руб. за ночь, и Иркутск с предложением по цене 2,3 тыс. руб. В Новосибирске и Краснодаре гостиничные номера обойдутся в 2,5 тыс. руб. за ночь.

Волгоград, Йошкар-Ола и Чебоксары предлагают проживание за 2,6 тыс. руб. в сутки. За 2,7 тыс. руб. можно забронировать номер в Самаре и Липецке. Сочи и Уфа предлагают размещение за 2,8 тыс. руб., а в Архангельске, Анапе и Воронеже номер в гостинице можно найти по цене 2,9 тыс. руб. за ночь.

По данным сервиса, наиболее доступные отели на новогодние праздники можно найти в Ростове-на-Дону, Иркутске и Краснодаре, где цены варьируются от 1,8 до 2,5 тыс. руб. за ночь. В свою очередь, Сочи предлагает умеренные цены, которые значительно ниже по сравнению с другими популярными зимними направлениями, такими как Санкт-Петербург или Владивосток, где стоимость номера может доходить до 3 тыс. руб.

Мария Удовик