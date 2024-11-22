22-летняя уроженка Башкирии погибла из-за упавшей на нее курилки

Подольская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели 22-летней девушки. По предварительной информации, вчера на территории промышленного парка Гривно во время сильного порыва ветра на нее упал металлический павильон для курения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

По факту случившегося СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По информации «Башинформа», погибшая — уроженка Салавата. В Подмосковье она приехала на заработки.

Венера Хисамова