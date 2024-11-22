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Коммерсантъ FM
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Цена фьючерса на золото превысила $2700 за унцию впервые с 8 ноября

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex впервые с 8 ноября превысила отметку $2700 за тройскую унцию, следует из данных торгов. По информации на 11:27 мск, стоимость золота прибавила 0,99% и достигла $2701,2.

В то же время на Мосбирже наблюдается рост стоимости акций золотодобывающих компаний. На 11:15 мск акции «Полюса» выросли на 0,52%, достигнув отметки 14 625 руб. за бумагу. Акции ЮГК поднялись до 68,28 коп. за бумагу (+3,14%).

В конце октября стоимость золота достигла исторического максимума и превысила $2800,4 за унцию. После выборов в США котировки вернулись значениям месячной давности — примерно к $2600 за унцию.

О причинах — в материале «Ъ» «Доллар сыграл против золота».

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