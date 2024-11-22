Мэрия Казани привлекла 25 выпускников вузов через обновленную программу практики

Ежегодно в мэрию Казани после прохождения стажировок и практик устраиваются около 25 выпускников вузов. Обновленный формат практики, внедренный с 2022 года, позволил привлечь больше молодежи и разрушить стереотипы о работе в муниципальных структурах. Об этом сообщил руководитель Аппарата исполкома Казани Булат Алеев на XXXIV сессии Казанской городской думы.

По словам господина Алеева, работа с молодежью стала ключевым направлением кадровой политики мэрии. Администрация регулярно проводит открытые встречи в вузах, где руководители подразделений делятся опытом и рассказывают о карьерных перспективах. Ежегодно на практику в мэрию приходят более 500 студентов, для которых создана система полного погружения в профессиональную среду. Им предлагают участвовать в реальных проектах городского управления, а за их адаптацией следит цифровой помощник, который помогает отслеживать успехи каждого студента.

Ранее практика в большинстве организаций воспринималась формально — студентов считали «лишней нагрузкой», а сами молодые люди видели в ней лишь возможность получить отметку о прохождении. В мэрии Казани изменили этот подход. Теперь практика здесь — это возможность узнать, как работает городская система, задать вопросы руководству, включая глав районов и заместителей руководителей исполкома, и попробовать свои силы в реальных задачах.

Кроме того, с 2022 года в мэрии реализуется флагманский проект стажировок, который изначально не был нацелен на трудоустройство. Его участниками часто становились активисты — старосты групп и лидеры студенческих сообществ, которые после программы возвращались в вузы и рассказывали о мэрии как о привлекательном работодателе.

Для дальнейшего привлечения молодежи мэрия Казани проводит сотрудничество с правительством Москвы: организованы обменные стажировки, в рамках которых московские стажеры приезжают в Казань, а лучшие молодые специалисты из Казани изучают столичные практики. Конкурс на участие в стажировке составляет 10 человек на место.

Булат Алеев также отметил, что в мэрии оптимизировали процесс трудоустройства: оформление документов, собеседования и ознакомление с нормативной базой теперь занимают минимум времени благодаря внедрению электронного кадрового документооборота. С октября 2024 года сотрудники могут подавать заявления о назначении отпусков, командировок и других кадровых процедур в электронном виде, а уже через несколько часов получать готовое распоряжение.

Адаптация новых сотрудников стала отдельным направлением кадровой политики мэрии. Для этого создан Telegram-бот, который помогает новичкам быстрее освоиться, знакомит с командными ценностями и структурой исполкома. Такой подход позволил значительно сократить текучесть кадров: если раньше до 30% новых сотрудников покидали мэрию в первые месяцы, то теперь этот показатель удалось снизить.

«Мы разрушили стереотип о чиновниках и показали, что работа в мэрии может быть интересной и перспективной. Это помогает нам не только привлекать молодых специалистов, но и удерживать их, чтобы они строили свою карьеру вместе с нами»,— подчеркнул господин Алеев.

Анар Зейналов