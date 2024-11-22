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Коммерсантъ FM
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На содержание участков министерств из бюджета Башкирии выделят до 2,2 млн рублей

ГКУ РБ «Хозяйственное управление» (подчиняется управделами главы Башкирии) ищет подрядчика для содержания территорий, прилегающих к зданиям органов исполнительной власти. На эти цели из бюджета Башкирии будет выделено до 2,2 млн руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Подрядчик определится 2 декабря по итогам электронного аукциона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Победитель торгов будет отвечать за порядок на участках возле региональных министерств культуры, образования и науки, здравоохранения, земельных и имущественных отношений, промышленности энергетики и инноваций. Также необходимо содержать территорию одного из корпусов арбитражного суда, сквер имени Зии Нуриева и памятник генералу Шаймуратову.

Ранее Хозуправление объявило аукцион на очистку крыш министерств (начальная цена — 1,5 млн руб.) и содержание территории гостиницы «Айгуль» (начальная цена — 5,5 млн руб.).

Идэль Гумеров

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