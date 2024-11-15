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На очистку крыш министерств в Башкирии потратят до 1,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 22 ноября выберет подрядчика очистки крыш зданий министерств и Курултая от снега и наледи, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,5 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Подрядчик должен чистить крыши с 1 января по 31 мая на зданиях министерств промышленности, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений, культуры, здравоохранения, природопользования и экологии, Дома Республики, зданий Курултая. Общая площадь крыш составляет 12,6 тыс. кв. м.

В январе 2023 года «Хозяйственное управление» заключило контракт на очистку крыш от наледи с ООО «РСК» за 1,9 млн руб.

Майя Иванова

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