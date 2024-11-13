На содержание территории гостиницы «Айгуль» из бюджета выделят до 5,5 млн рублей
ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» (подчиняется управделами главы Башкирии) ищет подрядчика для содержания территории гостиницы «Айгуль». По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта — 5,5 млн руб., средства будут выделены из регионального бюджета. Итоги электронного аукциона будут подведены 25 ноября.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Подрядчик будет на протяжении 2025 года отвечать за ежедневную уборку территории площадью 7,7 тыс. кв. м: убирать снег, содержать деревня и так далее.