В процессы управления Казанью вовлечено более 60 тысяч человек

Они работают в городском хозяйстве и социальной сфере. Об этом сообщил руководитель Аппарата исполкома города Булат Алеев на XXXIV сессии Казанской городской думы.

Всего в 26 подразделениях мэрии Казани трудится 2291 сотрудник, в то время как остальные работники задействованы в подведомственных организациях, городских предприятиях и бюджетной сфере.

«Три года назад мы приступили к глобальной трансформации всех кадровых процессов. Главной целью этих изменений стала возможность адаптироваться под современные реалии рынка труда, которые обусловлены колоссальным дефицитом профессиональных кадров и, как следствие, колоссальной конкуренцией за лучшие умы. В отличие от бизнеса, мы не можем конкурировать за людей высокой зарплатой, поэтому нам предстояло выработать новые системные подходы в работе с кадрами»,— сказал Булат Алеев, сообщая о результатах работы.

Влас Северин