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Ярославский художественный музей получил в дар картины Игоря Обросова

Ярославскому художественному музею сын художника Игоря Обросова передал в дар две картины своего отца. Об этом сообщили в музее.

Фото: Ярославский художественный музей

Фото: Ярославский художественный музей

«Портрет актрисы» с изображением Наталии Белохвостиковой участвовал в съемках фильма «Выбор» 1987 года режиссера Владимира Наумова, где главные герои – московский художник и его жена. Портрет, написанный господином Обросовым, задействован в главных сценах фильма. Вторая картина — «Натюрморт с лимонами».

Фото: Ярославский художественный музей

Фото: Ярославский художественный музей

«"Натюрморт с лимонами" в серии других работ был представлен художником на Всесоюзную выставку в 1970-е годы. Выставком не принимал работы, обвиняя Обросова в формализме. Тогда один из членов комиссии сказал: "Какой же это формализм, обросовскими лимонами закусывать можно!", после чего серия была принята на выставку. Это редкое произведение – авторский оттиск, один из четырех сохранившихся»,— рассказали в музее.

Обе картины пополнят коллекцию Ярославского художественного музея XX века.

Алла Чижова

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