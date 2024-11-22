В банке «Синара» прокомментировали введенные в отношении него санкции

В уральском банке «Синара» заверили, что объявленные накануне блокирующие санкции со стороны США «не влияют на его работу». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Все сервисы, карты, приложения и банкоматы, отделения Банка Синара работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах»,— говорится в сообщении банка.

В пресс-службе уточнили, что рублевые переводы внутри банка и по территории России проходят в обычном режиме.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против банка «Синара», АО «Ведение реестров компаний» («ВРК») и АО «Регистратор-Капитал» из Екатеринбурга. Всего в санкционный список добавилось 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором.

Анастасия Таначева