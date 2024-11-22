Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В банке «Синара» прокомментировали введенные в отношении него санкции

В уральском банке «Синара» заверили, что объявленные накануне блокирующие санкции со стороны США «не влияют на его работу». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Все сервисы, карты, приложения и банкоматы, отделения Банка Синара работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах»,— говорится в сообщении банка.

В пресс-службе уточнили, что рублевые переводы внутри банка и по территории России проходят в обычном режиме.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против банка «Синара», АО «Ведение реестров компаний» («ВРК») и АО «Регистратор-Капитал» из Екатеринбурга. Всего в санкционный список добавилось 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...