Прокуратура проверит школьников из Нижнего Тагила по факту пропаганды нацизма

Полиция Нижнего Тагил направила прокуратуру материалы для принятия решения и составления административных протоколов по ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) в отношении 11 участников инцидента, произошедшего в Burger King, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

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Во время оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные совместно с инспекторами ПДН детально проанализировали записи с камер видеонаблюдения, в результате чего были установлены личности 11 местных жителей, восемь из которых оказались несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет. Родителей школьников полиция привлекла к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, а самих подростков поставили на профилактический учет.

По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил», подростки собрались в Burger King в «Александровском Пассаже» на проспекте Ленина 11 ноября, где показывали нацистское приветствие («зигу») и выкрикивали слово «АУЕ» по названию одноименного международного общественного движения (признано экстремистским и запрещено в РФ).

В октябре в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) суд приговорил четырех жителей ХМАО к лишению свободы сроком от 9,6 до 14 лет по обвинению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. По данным следствия, в 2020 году в СИЗО Нижневартовска один из подсудимых организовал деятельность движения «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ирина Пичурина