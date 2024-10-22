Суд вынес приговор четырем жителям ХМАО за участие в экстремистской организации

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) суд приговорил четырех жителей ХМАО к лишению свободы сроком от 9,6 до 14 лет по обвинению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зависимости от степени участия в преступлении их признали виновными по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование деятельности экстремистской организации) и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в составе организованной группой).

По данным следствия, в 2020 году в СИЗО Нижневартовска один из подсудимых организовал деятельность международного общественного движения «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ). «Имея влияние на других заключенных, он пропагандировал идеологию указанного экстремистского движения, требовал беспрекословного подчинения и соблюдения правил и обычаев данной организации»,— рассказали в СКР. Следствие считает, что остальные трое подсудимых были активными участниками запрещенного движения и занимались его пропагандой.

«С целью финансирования созданной экстремистской организации подсудимые в составе организованной преступной группы вымогали денежные средства у предпринимателей Сургута»,— отметили в ведомстве.

Суд приговорил организатора группы к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с штрафом в 1 млн руб и лишением права заниматься организацией и участвовать в работе общественных организаций на 5 лет. Других участников ОПГ приговорили к лишению свободы в колониях строгого и общего режимов на срок от 9,6 до 11 лет с ограничением свободы на 1,5 года.

Напомним, ранее СУ СКР по Свердловской области возбудил дело в отношении 46-летнего заключенного, отбывающего наказание в одной из колоний, за участие в экстремистской организации и избиение сокамерников.

Виталий Красиков