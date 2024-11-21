Конституционный суд подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет

Конституционный суд (КС) России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. Как следует из постановления суда, военнослужащий просил признать неконституционной статью о предельном возрасте службы, однако в КС не нашли противоречащих пунктов в законе и отклонили просьбу.

Из документа следует, что военнослужащий Михеевский заявил о неконституционности ст. 4 Федерального закона (ФЗ) 269. По его мнению, предельный возраст службы для солдат и офицеров должен достигать 65 лет, исключая высшие военные звания. Он также отметил, что ряд военнослужащих заключили контракт с Минобороны до вступления закона в силу, когда демобилизоваться можно было по достижении 50 лет.

ФЗ-269 приняли в июне 2023 года. Закон повысил до 70 лет предельный возраст нахождения на службе для контрактников с высшим офицерским званием и до 65 лет для «имеющих иное воинское звание». В то же время закон сохранял в действии ФЗ-63 от 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», по которому демобилизоваться по возрасту можно с 50 лет в зависимости от звания военнослужащего.

В феврале 2024 года Минобороны подготовило законопроект, определяющий предельный возраст службы для военнослужащих, заключивших контракты до вступления ФЗ-269 в силу. Ведомство предложило установить единый возраст, который составит 70 лет для всех высших офицеров и 65 лет для остальных контрактников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Демобилизацию сверят с Конституцией».