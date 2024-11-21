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Прокуратура проверит тюменский лицей, где старшеклассник избил школьника

В Тюменской области организовали проверку лицея № 93, в котором старшеклассник избил 13-летнего школьника, сообщила прокуратура Тюменской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным telegram-канала «Новости Русской общины. Тюмень», врачи диагностировали у подростка закрытый перелом костей носа. «Нападавший вел себя крайне агрессивно, выкрикивал: "Клянусь Аллахом, ты сейчас пожалеешь! Вас, русских, надо всех убивать!"»,— рассказали в канале.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования этого уголовного дела.

Ксения Тарских

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