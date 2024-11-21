После избиения подростка в тюменской школе возбудили дело о хулиганстве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела, выявленных обстоятельствах, причинах и условиях случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения одного подростка другим

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения одного подростка другим

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным СКР, в соцмедиа сообщается о происшествии в одной из школ Тюмени, в котором приезжий несовершеннолетний избил подростка. Конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру.

По факту избиения школьника следственные органы регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Анастасия Таначева