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После избиения подростка в тюменской школе возбудили дело о хулиганстве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела, выявленных обстоятельствах, причинах и условиях случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения одного подростка другим

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения одного подростка другим

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения одного подростка другим

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным СКР, в соцмедиа сообщается о происшествии в одной из школ Тюмени, в котором приезжий несовершеннолетний избил подростка. Конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру.

По факту избиения школьника следственные органы регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Анастасия Таначева

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