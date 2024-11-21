В ХМАО за год упали цены на мясо, бананы и виноград

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за год подешевели виноград, бананы и мясо курицы, следует из данных Тюменьстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года бананы стоили 158 руб., а в ноябре этого года цена опустилась до 156 руб. за килограмм. Цена на мороженную куру в прошлом году составляла 251 руб. за один килограмм, а в 2024 году упала до 242 руб. А вот сосиски, сардельки и хлеб стали дороже в 2024 году, чем годом ранее.

Как ранее писал «Ъ», общий рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице. За девять месяцев текущего года рост составил 8%. Несмотря на это, число покупок растет и сети нарастили обороты примерно на 15%

Валерия Шестопалова