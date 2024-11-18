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ХК «Автомобилист» проиграл «Нефтехимику» дома и прервал семиматчевую серию побед

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в 26 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:3 (0:1;1:1;0:1). Таким образом, «Автомобилист» прервал свою серию из семи побед подряд.

Матч между "Автомобилистом" и "Нефтехимиком"

Матч между "Автомобилистом" и "Нефтехимиком"

Фото: ХК «Автомобилист»

Матч между "Автомобилистом" и "Нефтехимиком"

Фото: ХК «Автомобилист»

У «Автомобилиста» шайбу забросил Брукс Мэйсек. У «Нефтехимика» отличились Григорий Селезнев (дважды) и Евгений Митякин.

После 26 игр у «Автомобилиста» 36 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Нефтехимика» 26 очков, команда поднялась на седьмую строчку Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил «Адмирал» из Владивостока. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:0 (0:0;1:0;0:0).

Следующий матч «Автомобилист» проведет дома: 21 ноября сыграет с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Виталий Красиков

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