Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге похоронили премьера Мариинского театра Владимира Шклярова

В четверг, 21 ноября, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись похороны 39-летнего премьера Мариинского театра, заслуженного артиста Владимира Шклярова, трагически погибшего в ночь на 16 ноября. На траурной церемонии присутствовали корреспонденты «Ъ-СПб».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На похороны пришли родственники, близкие, друзья и коллеги артиста, а также многочисленные поклонники его таланта. Когда гроб с телом закапывали в землю, люди не переставая аплодировали. Ранее в тот же день в Николо-Богоявленском морском соборе прошла церковная панихида, а до этого — церемония прощания в Белом фойе Мариинского театра.

Фотогалерея

Прощание с Владимиром Шкляровым

Предыдущая фотография
Балерины Диана Вишнева (слева) и Мария Ширинкина на церемонии

Балерины Диана Вишнева (слева) и Мария Ширинкина на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония прощания прошла в Белом фойе Мариинского театра

Церемония прощания прошла в Белом фойе Мариинского театра

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев

Дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Гендиректор МХАТа, худрук Михайловского театра Владимир Кехман

Гендиректор МХАТа, худрук Михайловского театра Владимир Кехман

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Балетный обозреватель Алексей Безобразов

Балетный обозреватель Алексей Безобразов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Артист балета Роман Беляков

Артист балета Роман Беляков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Хореограф-постановщик Юрий Смекалов (в центре) и хореограф Алла Сигалова (справа)

Хореограф-постановщик Юрий Смекалов (в центре) и хореограф Алла Сигалова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония отпевания прошла в Никольском соборе &lt;br>На фото: cолистка балета Мариинского театра Мария Ширинкина (в центре)

Церемония отпевания прошла в Никольском соборе
На фото: cолистка балета Мариинского театра Мария Ширинкина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония прощания у Мариинского театра

Церемония прощания у Мариинского театра

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Близкие и поклонники погибшего, любители балета проводили его в последний путь аплодисментами

Близкие и поклонники погибшего, любители балета проводили его в последний путь аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Балерины Диана Вишнева (слева) и Мария Ширинкина на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония прощания прошла в Белом фойе Мариинского театра

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Гендиректор МХАТа, худрук Михайловского театра Владимир Кехман

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Балетный обозреватель Алексей Безобразов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Артист балета Роман Беляков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Хореограф-постановщик Юрий Смекалов (в центре) и хореограф Алла Сигалова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония отпевания прошла в Никольском соборе
На фото: cолистка балета Мариинского театра Мария Ширинкина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония прощания у Мариинского театра

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Близкие и поклонники погибшего, любители балета проводили его в последний путь аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Смотреть

Надежда Ярмула, Андрей Цедрик, Санкт-Петербург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...