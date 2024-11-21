В Петербурге похоронили премьера Мариинского театра Владимира Шклярова

В четверг, 21 ноября, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись похороны 39-летнего премьера Мариинского театра, заслуженного артиста Владимира Шклярова, трагически погибшего в ночь на 16 ноября. На траурной церемонии присутствовали корреспонденты «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На похороны пришли родственники, близкие, друзья и коллеги артиста, а также многочисленные поклонники его таланта. Когда гроб с телом закапывали в землю, люди не переставая аплодировали. Ранее в тот же день в Николо-Богоявленском морском соборе прошла церковная панихида, а до этого — церемония прощания в Белом фойе Мариинского театра.

Надежда Ярмула, Андрей Цедрик, Санкт-Петербург