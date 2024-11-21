После стрельбы в торговом центре Каменска-Уральского возбудили дело

В отношении жителя Каменска-Уральского, спровоцировавшего стрельбу в торговом центре, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Каменска-Уральского, спровоцировавшего стрельбу в торговом центре

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Каменска-Уральского, спровоцировавшего стрельбу в торговом центре

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в торговом центре по ул. Суворова в Каменке-Уральском, его участниками стали двое местных жителей 47 и 43 лет. Подозреваемый в ходе конфликта с другим мужчиной нанес ему несколько ножевых ранений рук и туловища. В ответ потерпевший несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, проходит допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Анастасия Таначева