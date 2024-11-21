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В торговом центре Каменска-Уральского произошла стрельба, двое пострадали

В одном из торговых центров в Каменске-Уральском произошла стрельба из травматического оружия, где пострадали два человека. Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности участников конфликта сотрудниками полиции установлены. Это местные жители, 47 и 43 лет.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Двое мужчин поругались, и один из них схватился за нож, второй – за травматический пистолет. С места происшествия оба пострадавших доставлены в городскую больницу, где им оказывается медицинская помощь — у одного из них ножевое ранение, у второго огнестрельное. Орудие приобщили к материалам дела»,— рассказал полковник Горелых.

По словам помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, начала процессуальная проверка. «Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью обоих мужчин»,– прокомментировал он.

Валерия Шестопалова

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