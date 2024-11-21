Суд обязал тюменское предприятие бороться с запахом навоза

Ишимский районный суд обязал тюменский «Племзавод-Юбилейный» устранить запах свиного навоза в воздухе, на который пожаловались жители Ишима и близлежащих населенных пунктов. Иск подало управление областного Роспотребнадзора, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На ЗАО «Племзавод-Юбилейный» поступали жалобы и обращения от жителей Ишима и Абатского, Викуловского, Сорокинского районов Тюменской области на качество атмосферного воздуха. «В атмосферном воздухе Ишима постоянно присутствует зловонный запах свиного навоза, жители не могут проветривать жилые помещения, летом вынуждены спать с плотно закрытыми окнами, у многих этот запах вызывает тошноту и рвоту»,— рассказали в пресс-службе.

В июле этого года специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» провели замеры атмосферного воздуха на концентрацию вредных веществ. Они выявили, что их содержание превышает допустимую норму.

ЗАО «Племзавод-Юбилейный» уже начал работы по устранению нарушений. Предприятию дали на это 3 месяца.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что жители поселка Красногвардейский (Березовский ГО) в Свердловской области жаловались на расположенную вблизи населения свалку с опасными отходами. По их словам, отходы высокого класса опасности, которые загрязняют воду и воздух, сбрасывают с 2016 года.

Ксения Тарских