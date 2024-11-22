Нижегородского бизнесмена Дмитрия Дзепу подозревают в мошенничестве
Бизнесмена Дмитрия Дзепу задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Как сообщили «Ъ-Приволжье» представители предпринимателя, дело касается инвестконтрактов.
Защита подозреваемого считает, что эпизоды уже как минимум «за пределами срока давности». Меру пресечения бизнесмену изберут 22 ноября.
Предприниматель Дмитрий Дзепа
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Дзепа судился с нижегородскими властями из-за объектов недвижимости в центре Нижнего Новгорода.
Сам предприниматель недавно также стал потерпевшим по делу о мошенничестве с лекарствами от рака. Он потерял супругу, доверившуюся злоумышленникам.