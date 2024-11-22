Нижегородского бизнесмена Дмитрия Дзепу подозревают в мошенничестве

Бизнесмена Дмитрия Дзепу задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Как сообщили «Ъ-Приволжье» представители предпринимателя, дело касается инвестконтрактов.

Защита подозреваемого считает, что эпизоды уже как минимум «за пределами срока давности». Меру пресечения бизнесмену изберут 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Дмитрий Дзепа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Предприниматель Дмитрий Дзепа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Дзепа судился с нижегородскими властями из-за объектов недвижимости в центре Нижнего Новгорода.

Сам предприниматель недавно также стал потерпевшим по делу о мошенничестве с лекарствами от рака. Он потерял супругу, доверившуюся злоумышленникам.

Галина Шамберина