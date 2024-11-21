Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения мигрантом школьника в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело из-за избиения 12-летним подростком-мигрантом школьника в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К главе СКР обратилась мать пострадавшего. По ее словам, в январе на территории школы 12-летний подросток-мигрант оскорбил одноклассницу, после чего повалил на асфальт заступившегося за нее сверстника и нанес ему несколько ударов кулаками по голове. «Пострадавшему потребовалась длительная медицинская помощь, до настоящего времени он проходит лечение»,— рассказали в СКР.

Ранее ведомство по поручению Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по факту избиения. Однако прокурор Калининского административного округа Анатолий Митин отменил данное постановление.

Представить доклад Александру Бастрыкину и возбудить уголовное дело должен руководитель СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении несовершеннолетнего после избиения 14-летнего школьника в Тюмени.

Виталий Красиков