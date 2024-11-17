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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьника в Тюмени

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении несовершеннолетнего после избиения 14-летнего школьника в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц школы и начал проверку по признакам преступления по ст.116 УК РФ (побои). По данным следствия, в соцмедиа распространяется видео, где в школе подросток в присутствии других учеников избивает сверстника.

Представить доклад Александру Бастрыкину и возбудить уголовное дело должен руководитель СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков.

Виталий Красиков

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