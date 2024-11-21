Рособрнадзор: устная часть по русскому нужна для получающих патент мигрантов

В Рособрнадзоре сочли, что для всех иностранцев, получающих разрешение на работу, нужно ввести устную часть на экзамене по русскому языку. Ведомство также рассказало ТАСС, что оно подготовит соответствующие задания для проверки навыков говорения у иностранцев, если будет принято решение.

По мнению федеральной службы, введение устной части экзамена целесообразно, так как иностранцы взаимодействуют не только в официально-деловой сфере, но и социально-бытовой. При этом отмечается, что в случае если устная часть будет проводиться только для получающих патент мигрантов, будет необходимо определить минимальные требования к уровню владения русским языком, на основе которых и составят тесты.

Рособрнадзор также рассказал, что раз в три года пересматривает контрольные измерительные материалы (КИМ) для экзаменов. В последний раз КИМы обновлялись в августе 2024 года. В случае, если будет решено изменить минимальные требования к русскому языку или другим предметам, по которым тестируют мигрантов, ведомство «оперативно осуществит разработку и пересмотр КИМов».

Предложение обязать мигрантов, получающих патент на работу, сдавать устный экзамен по русскому языку, вошло в проект обращения ГД к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину «по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции». В нем также упоминается предложение запретить принимать в российские школы детей мигрантов без предварительных тестов на знание русского языка. В сентябре Минобрнауки уже заявляло, что готово добавить устную часть в экзамен для трудовых мигрантов, однако для этого потребуется поправить соответствующее постановление правительства.

Подробнее об обращении Госдумы — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».