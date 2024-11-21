Марийское УФАС признало рекламную информацию о подарочных сертификатах сети «Улыбка радуги» ненадлежащей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марийское УФАС признало рекламу сертификатов «Улыбки радуги» ненадлежащей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Марийское УФАС признало рекламу сертификатов «Улыбки радуги» ненадлежащей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Реклама, размещённая в торговой точке сети, содержала фразу «Подарочные сертификаты — лучший подарок», что нарушает требования ст. 5 Закона о рекламе. Цель рекламы — создать у потребителя точное и честное представление о рекламируемом товаре. Использование превосходных характеристик, таких как «лучший» или «первый», без указания конкретных критериев сравнения даёт продавцу необоснованное преимущество перед конкурентами, предлагающими аналогичные товары.

Экспертный совет при Марийском УФАС рассмотрел спорную рекламу и признал её нарушающей законодательство. В связи с этим в отношении рекламодателя, компании ООО «Дрогери Ритейл», будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Анар Зейналов