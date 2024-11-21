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Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил композитора и продюсера Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В тексте указа говорится, что орден ему выдан «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За вклад в развитие культуры также был награжден коллектив Омского государственного академического театра драмы. Шесть актеров получили в том числе звания заслуженного артиста. Актер Александр Гончарук из того же театра получил звание народного артиста.

Владимир Путин также наградил орденом Дружбы посла России в Мали и Нигере Игоря Громыко, в Боснии и Герцеговине — Игоря Калабухова, а также в Анголе, Сан-Томе и Принсипи — Владимира Тарарова.

Игорь Крутой в 1996 году получил звание народного артиста России, в 2011 году — народного артиста Украины. Входит в состав президентского совета по культуре и искусству.

Фотогалерея

Как складывалась карьера Игоря Крутого

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Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в украинском городе Гайвороне Кировоградской области. После перенесенной в раннем детстве болезни получил осложнение на левое ухо, которое с тех пор не слышит. Впрочем, уже в дошкольном возрасте самостоятельно освоил баян. Учась в пятом классе, организовал свой ансамбль, с которым выступал на танцплощадках&lt;br>На фото: с мамой и сестрой Аллой, 1966 год

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в украинском городе Гайвороне Кировоградской области. После перенесенной в раннем детстве болезни получил осложнение на левое ухо, которое с тех пор не слышит. Впрочем, уже в дошкольном возрасте самостоятельно освоил баян. Учась в пятом классе, организовал свой ансамбль, с которым выступал на танцплощадках
На фото: с мамой и сестрой Аллой, 1966 год

Фото: @igorkrutoy65

В 1974 году Игорь Крутой с красным дипломом окончил теоретическое отделение Кировоградского музыкального училища. После этого преподавал в сельской школе. В 1975-м Крутой поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерский факультет, был пианистом в ВИА «Поющие юнги». Во время учебы подрабатывал в центральном ресторане города, где познакомился с Александром Серовым. Один писал песни и играл, другой пел &lt;br>На фото: ВИА «Поющие юнги», на заднем плане — Игорь Крутой (слева) и Александр Серов (в центре)

В 1974 году Игорь Крутой с красным дипломом окончил теоретическое отделение Кировоградского музыкального училища. После этого преподавал в сельской школе. В 1975-м Крутой поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерский факультет, был пианистом в ВИА «Поющие юнги». Во время учебы подрабатывал в центральном ресторане города, где познакомился с Александром Серовым. Один писал песни и играл, другой пел
На фото: ВИА «Поющие юнги», на заднем плане — Игорь Крутой (слева) и Александр Серов (в центре)

Фото: @alexander_serov_official

В 1979 году музыкант перебрался в Москву, получив предложение от столичного оркестра «Панорама». Он выступал с певцами Леонидом Сметанниковым, Владимиром Мигулей, Поладом Бюльбюль-оглы. В 1980 году Крутой стал клавишником в ансамбле «Голубые гитары», а еще спустя год перешел в коллектив Валентины Толкуновой, благодаря чему познакомился с поэтессой Риммой Казаковой. Вместе с ней Крутой написал ряд заметных песен, в том числе хит «Мадонна». Композиция, исполненная Александром Серовым (справа) в 1987-м, принесла первый большой успех как певцу, так и композитору

В 1979 году музыкант перебрался в Москву, получив предложение от столичного оркестра «Панорама». Он выступал с певцами Леонидом Сметанниковым, Владимиром Мигулей, Поладом Бюльбюль-оглы. В 1980 году Крутой стал клавишником в ансамбле «Голубые гитары», а еще спустя год перешел в коллектив Валентины Толкуновой, благодаря чему познакомился с поэтессой Риммой Казаковой. Вместе с ней Крутой написал ряд заметных песен, в том числе хит «Мадонна». Композиция, исполненная Александром Серовым (справа) в 1987-м, принесла первый большой успех как певцу, так и композитору

Фото: @alexander_serov_official

В столице Игорь Крутой подрабатывал концертмейстером, а также в качестве аккомпаниатора и аранжировщика помогал записывать альбомы в компании «Мелодия». С 1986 по 1988 год он заочно учился на композиторском факультете Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, но в итоге бросил учебу из-за большой загрузки. В 1987-м вышла первая авторская пластинка Игоря Крутого «Признание». Созданные им песни звучали в исполнении Валерия Леонтьева, Александра Буйнова (слева) и других популярных исполнителей

В столице Игорь Крутой подрабатывал концертмейстером, а также в качестве аккомпаниатора и аранжировщика помогал записывать альбомы в компании «Мелодия». С 1986 по 1988 год он заочно учился на композиторском факультете Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, но в итоге бросил учебу из-за большой загрузки. В 1987-м вышла первая авторская пластинка Игоря Крутого «Признание». Созданные им песни звучали в исполнении Валерия Леонтьева, Александра Буйнова (слева) и других популярных исполнителей

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«Теперь моя фамилия в чем-то знаковая, а в детстве и юности я очень стеснялся ее. Меня даже дразнили в школе. Все изменилось, когда к моим песням пришел успех»&lt;br> В 1991 году Крутой стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, а спустя пять лет президент России Борис Ельцин (слева) присвоил музыканту звание народного артиста РФ

«Теперь моя фамилия в чем-то знаковая, а в детстве и юности я очень стеснялся ее. Меня даже дразнили в школе. Все изменилось, когда к моим песням пришел успех»
В 1991 году Крутой стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, а спустя пять лет президент России Борис Ельцин (слева) присвоил музыканту звание народного артиста РФ

Фото: Александр Сенцов / ИТАР-ТАСС

Первый раз Игорь Крутой женился в 1979 году. В браке, который продлился два года, у пары родился сын Николай. Спустя 15 лет в США музыкант познакомился со своей второй супругой — предпринимательницей Ольгой Ретуевой (на фото), которая стала его музой. В тот период он написал песню «Я люблю тебя до слез», которую исполнил Александр Серов. В 2003 году родилась дочь Александра. Также Крутой воспитал дочь супруги Викторию (1985) от предыдущего брака

Первый раз Игорь Крутой женился в 1979 году. В браке, который продлился два года, у пары родился сын Николай. Спустя 15 лет в США музыкант познакомился со своей второй супругой — предпринимательницей Ольгой Ретуевой (на фото), которая стала его музой. В тот период он написал песню «Я люблю тебя до слез», которую исполнил Александр Серов. В 2003 году родилась дочь Александра. Также Крутой воспитал дочь супруги Викторию (1985) от предыдущего брака

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1987-1999 годах музыкант выпустил серию дисков «Песни композитора Игоря Крутого». В 2000-м он записал альбом инструментальной музыки «Без слов». Впоследствии вышло еще четыре части

В 1987-1999 годах музыкант выпустил серию дисков «Песни композитора Игоря Крутого». В 2000-м он записал альбом инструментальной музыки «Без слов». Впоследствии вышло еще четыре части

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 1994 года Игорь Крутой стал регулярно проводить творческие вечера с участием звезд российской эстрады. Первые проходили в Московском театре оперетты, затем — на концертных площадках США, Израиля, Германии, Украины и других стран &lt;br>На фото: с певцом Дмитрием Маликовым (слева), 2002 год

С 1994 года Игорь Крутой стал регулярно проводить творческие вечера с участием звезд российской эстрады. Первые проходили в Московском театре оперетты, затем — на концертных площадках США, Израиля, Германии, Украины и других стран
На фото: с певцом Дмитрием Маликовым (слева), 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Мне грех жаловаться, потому что я писал практически для всех лучших артистов. И эти песни становились популярными»&lt;br>На фото: с певцом Игорем Николаевым (слева), 2003 год

«Мне грех жаловаться, потому что я писал практически для всех лучших артистов. И эти песни становились популярными»
На фото: с певцом Игорем Николаевым (слева), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1989 году музыкант возглавил продюсерский центр «АРС», который проводил концерты Хосе Каррераса (1995, Большой театр) и Майкла Джексона (1996, стадион «Динамо»), «Песню года», а также создавал телевизионные проекты «Звуковая дорожка» и «Утренняя почта» (позже — «Доброе утро, страна»). «АРС» сотрудничал с Полиной Гагариной, Михаилом Шуфутинским, Юрием Шатуновым, Борисом Моисеевым (на фото слева), Дианой Гурцкой и другими артистами

В 1989 году музыкант возглавил продюсерский центр «АРС», который проводил концерты Хосе Каррераса (1995, Большой театр) и Майкла Джексона (1996, стадион «Динамо»), «Песню года», а также создавал телевизионные проекты «Звуковая дорожка» и «Утренняя почта» (позже — «Доброе утро, страна»). «АРС» сотрудничал с Полиной Гагариной, Михаилом Шуфутинским, Юрием Шатуновым, Борисом Моисеевым (на фото слева), Дианой Гурцкой и другими артистами

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2002 году вместе с композитором Раймондом Паулсом (второй слева) Игорь Крутой основал музыкальный конкурс «Новая волна». До 2014 года он проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года — в Сочи. В 2020-м конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19, а в 2022-23 годах — из-за проблем с логистикой &lt;br>На фото: с певицами Лаймой Вайкуле (слева) и Аллой Пугачевой, 2006 год

В 2002 году вместе с композитором Раймондом Паулсом (второй слева) Игорь Крутой основал музыкальный конкурс «Новая волна». До 2014 года он проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года — в Сочи. В 2020-м конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19, а в 2022-23 годах — из-за проблем с логистикой
На фото: с певицами Лаймой Вайкуле (слева) и Аллой Пугачевой, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Усоев

В марте 2024 года композитор анонсировал, что «Новая волна» возобновится на территории Красной Поляны. Конкурс состоится с 22 по 27 августа. В мае в Академии популярной музыки Игоря Крутого был организован предварительный этап, на который пришло больше 7 тыс. заявок из более чем 20 стран

В марте 2024 года композитор анонсировал, что «Новая волна» возобновится на территории Красной Поляны. Конкурс состоится с 22 по 27 августа. В мае в Академии популярной музыки Игоря Крутого был организован предварительный этап, на который пришло больше 7 тыс. заявок из более чем 20 стран

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Игорь Крутой написал музыку к фильмам «Сувенир для прокурора» (1989), «Жажда страсти» (1991), «Заложники дьявола» (1993), «Снежная королева» (2003), «Родственный обмен» (2004), «Мадемуазель Живаго» (2011), «Дневник мамы первоклассника» (2014), «Душа шпиона» (2014), «Точка опоры» (2015), «Каждый мечтает о собаке» (2023)&lt;br>На фото: телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Ваге Енгибарян, политик Борис Немцов и композитор Игорь Крутой на премьере фильма «Бобби», 2007 год

Игорь Крутой написал музыку к фильмам «Сувенир для прокурора» (1989), «Жажда страсти» (1991), «Заложники дьявола» (1993), «Снежная королева» (2003), «Родственный обмен» (2004), «Мадемуазель Живаго» (2011), «Дневник мамы первоклассника» (2014), «Душа шпиона» (2014), «Точка опоры» (2015), «Каждый мечтает о собаке» (2023)
На фото: телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Ваге Енгибарян, политик Борис Немцов и композитор Игорь Крутой на премьере фильма «Бобби», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как показывает жизнь, время все расставляет по своим местам. Если бы Лена тогда не ушла от меня, у меня не появился бы азарт и вряд ли я добился бы того, чего добился. И уж наверняка никогда не встретился бы с Ольгой»&lt;br> Игорь Крутой с супругой Ольгой на презентации линейки собственного парфюма в ЦУМе, 2011 год

«Как показывает жизнь, время все расставляет по своим местам. Если бы Лена тогда не ушла от меня, у меня не появился бы азарт и вряд ли я добился бы того, чего добился. И уж наверняка никогда не встретился бы с Ольгой»
Игорь Крутой с супругой Ольгой на презентации линейки собственного парфюма в ЦУМе, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2004 году Крутой стал руководителем и продюсером четвертой «Фабрики звезд». В 2011-м он вновь принял участие в шоу, в котором уже конкурировали сложившиеся исполнители — выпускники прошлых проектов. Спустя год он выступил наставником в «Фабрике звезд. Россия—Украина», где состязались представители российского реалити и его украинского аналога &lt;br>На фото: съемки телепроекта «Фабрика звезд. Возвращение» в 2012 году. Слева направо: продюсеры Константин Меладзе, Наталья Могилевская, ведущие шоу Дмитрий Шепелев, Яна Чурикова, продюсеры Игорь Крутой и Игорь Матвиенко

В 2004 году Крутой стал руководителем и продюсером четвертой «Фабрики звезд». В 2011-м он вновь принял участие в шоу, в котором уже конкурировали сложившиеся исполнители — выпускники прошлых проектов. Спустя год он выступил наставником в «Фабрике звезд. Россия—Украина», где состязались представители российского реалити и его украинского аналога
На фото: съемки телепроекта «Фабрика звезд. Возвращение» в 2012 году. Слева направо: продюсеры Константин Меладзе, Наталья Могилевская, ведущие шоу Дмитрий Шепелев, Яна Чурикова, продюсеры Игорь Крутой и Игорь Матвиенко

Фото: Анатолий Жданов / Комсомольская Правда / PhotoXpress

В начале 2000-х Игорь Крутой перенес операцию на поджелудочной железе. Из-за осложнений он провел в реанимации 21 день. «Врачи исполосовали меня, но, слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша (на фото) и я написал песни. Когда очухался после операции, мне позвонил Иосиф Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. Я ответил, что живой, все нормально»,— вспоминал композитор

В начале 2000-х Игорь Крутой перенес операцию на поджелудочной железе. Из-за осложнений он провел в реанимации 21 день. «Врачи исполосовали меня, но, слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша (на фото) и я написал песни. Когда очухался после операции, мне позвонил Иосиф Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. Я ответил, что живой, все нормально»,— вспоминал композитор

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2014 году Крутому был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2018-м он стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. В том же году был избран членом Совета при президенте по культуре и искусству

В 2014 году Крутому был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2018-м он стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. В том же году был избран членом Совета при президенте по культуре и искусству

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2015 году композитор открыл Академию Игоря Крутого. Центр по обучению вокалу и танцам имеет филиалы в восьми городах России. Среди его проектов — «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Рождественская песенка года» и другие. В 2018-м Крутой вошел в жюри шоу «Ты супер!» на НТВ

В 2015 году композитор открыл Академию Игоря Крутого. Центр по обучению вокалу и танцам имеет филиалы в восьми городах России. Среди его проектов — «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Рождественская песенка года» и другие. В 2018-м Крутой вошел в жюри шоу «Ты супер!» на НТВ

Фото: Коммерсантъ / Владимир Антонов  /  купить фото

В 2021 году Игорь Крутой представил первой сольной альбом «Все о любви», для которого он не только написал материал, но и сам исполнил его. Всего на счету композитора более 40 пластинок, записанных популярными российскими артистами. За свою карьеру музыкант создал около 300 песен для 150 различных исполнителей, в том числе хиты «Любовь, похожая на сон» для Аллы Пугачевой, «Я тучи разведу руками» для Ирины Аллегровой, «Третье сентября» для Михаила Шуфутинского и многие другие

В 2021 году Игорь Крутой представил первой сольной альбом «Все о любви», для которого он не только написал материал, но и сам исполнил его. Всего на счету композитора более 40 пластинок, записанных популярными российскими артистами. За свою карьеру музыкант создал около 300 песен для 150 различных исполнителей, в том числе хиты «Любовь, похожая на сон» для Аллы Пугачевой, «Я тучи разведу руками» для Ирины Аллегровой, «Третье сентября» для Михаила Шуфутинского и многие другие

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в украинском городе Гайвороне Кировоградской области. После перенесенной в раннем детстве болезни получил осложнение на левое ухо, которое с тех пор не слышит. Впрочем, уже в дошкольном возрасте самостоятельно освоил баян. Учась в пятом классе, организовал свой ансамбль, с которым выступал на танцплощадках
На фото: с мамой и сестрой Аллой, 1966 год

Фото: @igorkrutoy65

В 1974 году Игорь Крутой с красным дипломом окончил теоретическое отделение Кировоградского музыкального училища. После этого преподавал в сельской школе. В 1975-м Крутой поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерский факультет, был пианистом в ВИА «Поющие юнги». Во время учебы подрабатывал в центральном ресторане города, где познакомился с Александром Серовым. Один писал песни и играл, другой пел
На фото: ВИА «Поющие юнги», на заднем плане — Игорь Крутой (слева) и Александр Серов (в центре)

Фото: @alexander_serov_official

В 1979 году музыкант перебрался в Москву, получив предложение от столичного оркестра «Панорама». Он выступал с певцами Леонидом Сметанниковым, Владимиром Мигулей, Поладом Бюльбюль-оглы. В 1980 году Крутой стал клавишником в ансамбле «Голубые гитары», а еще спустя год перешел в коллектив Валентины Толкуновой, благодаря чему познакомился с поэтессой Риммой Казаковой. Вместе с ней Крутой написал ряд заметных песен, в том числе хит «Мадонна». Композиция, исполненная Александром Серовым (справа) в 1987-м, принесла первый большой успех как певцу, так и композитору

Фото: @alexander_serov_official

В столице Игорь Крутой подрабатывал концертмейстером, а также в качестве аккомпаниатора и аранжировщика помогал записывать альбомы в компании «Мелодия». С 1986 по 1988 год он заочно учился на композиторском факультете Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, но в итоге бросил учебу из-за большой загрузки. В 1987-м вышла первая авторская пластинка Игоря Крутого «Признание». Созданные им песни звучали в исполнении Валерия Леонтьева, Александра Буйнова (слева) и других популярных исполнителей

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«Теперь моя фамилия в чем-то знаковая, а в детстве и юности я очень стеснялся ее. Меня даже дразнили в школе. Все изменилось, когда к моим песням пришел успех»
В 1991 году Крутой стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, а спустя пять лет президент России Борис Ельцин (слева) присвоил музыканту звание народного артиста РФ

Фото: Александр Сенцов / ИТАР-ТАСС

Первый раз Игорь Крутой женился в 1979 году. В браке, который продлился два года, у пары родился сын Николай. Спустя 15 лет в США музыкант познакомился со своей второй супругой — предпринимательницей Ольгой Ретуевой (на фото), которая стала его музой. В тот период он написал песню «Я люблю тебя до слез», которую исполнил Александр Серов. В 2003 году родилась дочь Александра. Также Крутой воспитал дочь супруги Викторию (1985) от предыдущего брака

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1987-1999 годах музыкант выпустил серию дисков «Песни композитора Игоря Крутого». В 2000-м он записал альбом инструментальной музыки «Без слов». Впоследствии вышло еще четыре части

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 1994 года Игорь Крутой стал регулярно проводить творческие вечера с участием звезд российской эстрады. Первые проходили в Московском театре оперетты, затем — на концертных площадках США, Израиля, Германии, Украины и других стран
На фото: с певцом Дмитрием Маликовым (слева), 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Мне грех жаловаться, потому что я писал практически для всех лучших артистов. И эти песни становились популярными»
На фото: с певцом Игорем Николаевым (слева), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1989 году музыкант возглавил продюсерский центр «АРС», который проводил концерты Хосе Каррераса (1995, Большой театр) и Майкла Джексона (1996, стадион «Динамо»), «Песню года», а также создавал телевизионные проекты «Звуковая дорожка» и «Утренняя почта» (позже — «Доброе утро, страна»). «АРС» сотрудничал с Полиной Гагариной, Михаилом Шуфутинским, Юрием Шатуновым, Борисом Моисеевым (на фото слева), Дианой Гурцкой и другими артистами

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2002 году вместе с композитором Раймондом Паулсом (второй слева) Игорь Крутой основал музыкальный конкурс «Новая волна». До 2014 года он проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года — в Сочи. В 2020-м конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19, а в 2022-23 годах — из-за проблем с логистикой
На фото: с певицами Лаймой Вайкуле (слева) и Аллой Пугачевой, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Усоев

В марте 2024 года композитор анонсировал, что «Новая волна» возобновится на территории Красной Поляны. Конкурс состоится с 22 по 27 августа. В мае в Академии популярной музыки Игоря Крутого был организован предварительный этап, на который пришло больше 7 тыс. заявок из более чем 20 стран

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Игорь Крутой написал музыку к фильмам «Сувенир для прокурора» (1989), «Жажда страсти» (1991), «Заложники дьявола» (1993), «Снежная королева» (2003), «Родственный обмен» (2004), «Мадемуазель Живаго» (2011), «Дневник мамы первоклассника» (2014), «Душа шпиона» (2014), «Точка опоры» (2015), «Каждый мечтает о собаке» (2023)
На фото: телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Ваге Енгибарян, политик Борис Немцов и композитор Игорь Крутой на премьере фильма «Бобби», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как показывает жизнь, время все расставляет по своим местам. Если бы Лена тогда не ушла от меня, у меня не появился бы азарт и вряд ли я добился бы того, чего добился. И уж наверняка никогда не встретился бы с Ольгой»
Игорь Крутой с супругой Ольгой на презентации линейки собственного парфюма в ЦУМе, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2004 году Крутой стал руководителем и продюсером четвертой «Фабрики звезд». В 2011-м он вновь принял участие в шоу, в котором уже конкурировали сложившиеся исполнители — выпускники прошлых проектов. Спустя год он выступил наставником в «Фабрике звезд. Россия—Украина», где состязались представители российского реалити и его украинского аналога
На фото: съемки телепроекта «Фабрика звезд. Возвращение» в 2012 году. Слева направо: продюсеры Константин Меладзе, Наталья Могилевская, ведущие шоу Дмитрий Шепелев, Яна Чурикова, продюсеры Игорь Крутой и Игорь Матвиенко

Фото: Анатолий Жданов / Комсомольская Правда / PhotoXpress

В начале 2000-х Игорь Крутой перенес операцию на поджелудочной железе. Из-за осложнений он провел в реанимации 21 день. «Врачи исполосовали меня, но, слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша (на фото) и я написал песни. Когда очухался после операции, мне позвонил Иосиф Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. Я ответил, что живой, все нормально»,— вспоминал композитор

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2014 году Крутому был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2018-м он стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. В том же году был избран членом Совета при президенте по культуре и искусству

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2015 году композитор открыл Академию Игоря Крутого. Центр по обучению вокалу и танцам имеет филиалы в восьми городах России. Среди его проектов — «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Рождественская песенка года» и другие. В 2018-м Крутой вошел в жюри шоу «Ты супер!» на НТВ

Фото: Коммерсантъ / Владимир Антонов  /  купить фото

В 2021 году Игорь Крутой представил первой сольной альбом «Все о любви», для которого он не только написал материал, но и сам исполнил его. Всего на счету композитора более 40 пластинок, записанных популярными российскими артистами. За свою карьеру музыкант создал около 300 песен для 150 различных исполнителей, в том числе хиты «Любовь, похожая на сон» для Аллы Пугачевой, «Я тучи разведу руками» для Ирины Аллегровой, «Третье сентября» для Михаила Шуфутинского и многие другие

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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