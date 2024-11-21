Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил композитора и продюсера Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В тексте указа говорится, что орден ему выдан «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За вклад в развитие культуры также был награжден коллектив Омского государственного академического театра драмы. Шесть актеров получили в том числе звания заслуженного артиста. Актер Александр Гончарук из того же театра получил звание народного артиста.

Владимир Путин также наградил орденом Дружбы посла России в Мали и Нигере Игоря Громыко, в Боснии и Герцеговине — Игоря Калабухова, а также в Анголе, Сан-Томе и Принсипи — Владимира Тарарова.

Игорь Крутой в 1996 году получил звание народного артиста России, в 2011 году — народного артиста Украины. Входит в состав президентского совета по культуре и искусству.