Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил композитора и продюсера Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В тексте указа говорится, что орден ему выдан «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
За вклад в развитие культуры также был награжден коллектив Омского государственного академического театра драмы. Шесть актеров получили в том числе звания заслуженного артиста. Актер Александр Гончарук из того же театра получил звание народного артиста.
Владимир Путин также наградил орденом Дружбы посла России в Мали и Нигере Игоря Громыко, в Боснии и Герцеговине — Игоря Калабухова, а также в Анголе, Сан-Томе и Принсипи — Владимира Тарарова.
Игорь Крутой в 1996 году получил звание народного артиста России, в 2011 году — народного артиста Украины. Входит в состав президентского совета по культуре и искусству.