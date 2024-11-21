Спикер думы Ревды уйдет в отставку после внесения изменений в устав города

Председатель думы Ревды (Свердловская область) Андрей Мокрецов намерен оставить пост после внесения изменений в устав города. Об этом спикер заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале газеты «Ревдинский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Мокрецов отметил, что дума четыре раза не смогла принять поправки в устав города из-за бойкота оппозиционных депутатов. Он напомнил, что в марте заксобрание области поддержало решение наделить статусами «муниципального округа» ряд муниципалитетов, включая Ревду. «На сегодня устав городского округа не соответствует принятому закону, хотя он уже давно подписан 29 марта губернатором»,— добавил спикер.

Андрей Мокрецов подчеркнул, что без внесения поправок в устав администрация не сможет исполнить бюджетные обязательства. «Город не сможет зачислить в свой бюджет налоги, которые будут поступать, не сможет пользоваться теми налогами, потому что на сегодня решения, которое позволило бы это сделать, его просто нет. Ревда — единственный город Свердловской области, где на сегодня изменения в устав не приняты. С января 2025 года мы остаемся вне финансовой и правовой системы нашего государства»,— пояснил председатель.

По словам господина Мокрецова, оппозиционные депутаты выдвинули ряд требований, включая отставку действующего председателя. «Я готов к этому решению. Моя задача и задача фракции "Единая Россия" в думе сделать все, чтобы город вошел в новый этап своего развития спокойно и уверенно. Как только изменения в устав будут приняты, я подаю в отставку»,— заверил он.

Дума Ревды не может одобрить изменения в устав в связи с отсутствием кворума. На заседании 6 ноября присутствовали только 12 депутатов, для принятия решения необходимо 14 (всего в думе 20 депутатов). Вопрос о внесении изменений в устав проигнорировали представители «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) и КПРФ. Накануне они в соцсетях объяснили свой демарш отсутствием конструктивного диалога с представителями «Единой России» и городской администрацией.

Депутат от КПРФ Андрей Беляев пояснил, что ему не нравится «и поднятие тарифов ЖКХ, и отсутствие дорог». «Пока нас не услышат депутаты от "Единой России", я голосовать за поправки не буду»,— сказал депутат от партии СРЗП Вениамин Таров. По его словам, «работа администрации оставляет желать лучшего, она не ремонтирует дороги, тротуары, освещение».

Подробнее о политическом кризисе в Ревде из-за поправок в устав города — в материале «Ъ-Урал» «Не до уставу».

Василий Алексеев