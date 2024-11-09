Не до уставу

В Ревде (Свердловская область) возник политический криз из-за поправок в устав города. Городская дума уже четыре раза не смогла принять их из-за бойкота оппозиционных депутатов. Таким образом, по их словам, они выражают протест против деятельности администрации города и партии «Единая Россия». Единороссы напомнили, что внесение поправок в устав города — требование законодательства. Эксперт не исключил, что бездействие думы может привести к ее роспуску.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация и дума Ревды

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация и дума Ревды

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Городская дума Ревды должна рассмотреть вопрос о внесении поправок в устав города, которые предусматривают изменение статуса округа — с городского на муниципальный. В частности, это предусматривает закон Свердловской области от 26 марта 2024 года №24-ОЗ «О наделении отдельных городских округов статусом муниципального округа». Согласно изменениями федерального и областного законодательства с 1 января 2025 года понятия «городской округ» не будет существовать.

Однако городская дума уже трижды не смогла набрать для принятия поправок необходимого количества голосов (за поправки должны проголосовать 14 человек). В среду, 6 ноября, заседание было сорвано в четвертый раз — на нем присутствовали только 12 депутатов, а для кворума необходимо 14 человек (всего в думе 20 депутатов).

Не пришли на заседание представители партии «Справедливая Россия» и КПРФ. Накануне они в соцсетях объяснили свой демарш отсутствием конструктивного диалога с представителями «Единой России» и городской администрацией.

Депутат от КПРФ Андрей Беляев пояснил, что ему не нравится: «И поднятие тарифов ЖКХ, и отсутствие дорог».

«Пока нас не услышат депутаты от "Единой России", я голосовать за поправки не буду»,— сказал депутат от партии «Справедливая Россия» Вениамин Таров. По его словам, «работа администрации оставляет желать лучшего, она не ремонтирует дороги, тротуары, освещение».

Председатель думской комиссии по местному самоуправлению, депутат от «Единой России» Владимир Южанин удивлен позицией коллег. «Устав — основной документ муниципального образования и очень странно, если он не соответствует, даже технически, всем новеллам российского и областного законодательства»,— пояснил он.

Если устав не будет соответствовать действующему законодательству, то с 1 января 2025 года могут возникнуть проблемы.

Согласно действующему законодательству у Ревды сменится код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) и налоги будут поступать на счет муниципального округа, которым городской округ воспользоваться не сможет. Это повлечет невозможность любых расходов из городского бюджета, в том числе для выплат зарплат работникам муниципальных учреждений.

Руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин напомнил, что в регионе есть примеры, когда бездействие городских дум приводило к их роспуску. В 2015 году губернатор Евгений Куйвашев внес в региональный парламент законопроект о досрочном роспуске думы Режевского городского округа, за то что она два года не могла привести устав муниципалитета в соответствие федеральному и региональному законодательству. В 2016 году Свердловский областной суд признал неправомочным действующий состав думы Арамильского городского округа (город-спутник Екатеринбурга). Решение было принято в связи с обращением трех депутатов думы, которые в конце прошлого года подали заявления о сложении полномочий, но дума отказалась их рассматривать.

«Во-первых, срывать заседания — вредно и неэффективно. Во-вторых, это бесполезно в политическом смысле»,— подчеркнул политолог.

Анастасия Лесникова