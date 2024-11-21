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Аэропорт Чебоксары перевез почти 50 тысяч пассажиров на юг за лето

В летний сезон аэропорт Чебоксары обслужил 294 рейса в южных направлениях. Полетами в Сочи и Минеральные Воды воспользовались 48 730 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Чувашии.

Аэропорт Чебоксары перевез почти 50 тысяч пассажиров на юг за лето

Аэропорт Чебоксары перевез почти 50 тысяч пассажиров на юг за лето

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Аэропорт Чебоксары перевез почти 50 тысяч пассажиров на юг за лето

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Наибольшее количество пассажиров было перевезено авиакомпанией «Победа», которая выполнила 174 рейса в Сочи и обслужила 31 476 пассажиров. Авиакомпания «Северный Ветер» совершила 66 рейсов в Сочи, перевезя 12 604 человека. Рейсы в Минеральные Воды выполняла авиакомпания «Азимут», которая осуществила 54 рейса и перевезла 4144 пассажира.

Средняя загрузка рейсов на южных направлениях составила 92%, что свидетельствует о высоком спросе на авиаперевозки в летний период.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года аэропорт Казань обслужил 4,14 млн пассажиров.

Анар Зейналов

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