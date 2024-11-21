УФАС: «Табигат» нарушил конкуренцию при закупках для полигона в Стерлитамаке

Управление ФАС по Башкирии установило признаки нарушения законодательства о конкуренции в действиях принадлежащей республике компании «Табигат». Соответствующие выводы сделаны по итогам рассмотрения жалобы ассоциации «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов».

Как установила комиссия контролирующего ведомства, в 2023 году нарушитель проводил закупки для обслуживания полигона бытовых отходов в Стерлитамаке у единственного поставщика — ООО «Мохит-СТР». При этом товары и услуги не обладали специфическими свойствами и характеристиками и могли бы закупаться на конкурентной основе, говорится в заключении УФАС об обстоятельствах дела.

Всего «Табигатом» было заключено 33 договора, 17 из которых — на обслуживание полигона, восемь — на поставку изолирующего материала и столько же — на его укладку, разравнивание и уплотнение. В УФАС заключили, что, поскольку контракты с тождественным предметом были заключены одним и тем же лицом с одним и тем же поставщиком в течение небольшого временного интервала, они фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами.

Стоимость каждой закупки не превышала 600 тыс. руб., что позволило компании не проводить конкурентные процедуры.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что «Табигат» и «Мохит-СТР» заключили соглашение, чем ограничили доступ на товарный рынок. Действия заказчика, который находится в процедуре банкротства, были направлены не на выбор лучшей организации для выполнения работ и их качественное выполнение в предусмотренный срок, а на создание преимуществ конкретному хозяйствующему субъекту в противовес удовлетворения собственных потребностей, отмечается в заключении об обстоятельствах дела.

По данным Rusprofile, компания «Табигат» создана в 2003 году в форме государственного унитарного предприятия, в 2018 году — преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. В 2021 году ООО «Вториндустрия» (связанное с с крупным предпринимателем на рынке обращения с отходами Айратом Максадовым) инициировала дело о банкротстве предприятия, в январе суд прекратил процедуру. Выручка компании в 2023 году составила 30 млн, а чистый убыток — 29 млн руб.

ООО «Мохит-СТР», зарегистрированное в Стерлитамаке в 2015 году, также связано с Айратом Максадовым. Выручка компании в 2023 году составила 128 млн, чистая прибыль — 17 млн руб.

Наталья Балыкова