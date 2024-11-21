Прокуратура начала проверку из-за утонувшей под Ярославлем лодки

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за утонувшего в Ярославском районе плавучего средства. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ-Ярославль» сообщал, что лодка утонула утром 21 ноября вблизи деревень Андреевское и Поляны. На борту находились четыре человека, трое из них погибли, еще один выбрался самостоятельно. Как уточняют в прокуратуре, лодка перевернулась.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации внутреннего водного транспорта»,— сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Алла Чижова