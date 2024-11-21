В Ярославском районе утонула лодка, погибли трое
В Ярославском районе в Волге утонуло плавучее средство, погибли три человека. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
21 ноября в районе 11:30 вблизи деревень Андреевское и Поляны при проведении монтажных работ утонуло плавучее средство. Как уточняют в МЧС, один человек смог выбраться сам, еще трое — погибли. Их тела извлекли из воды сотрудники ведомства.
«На месте происшествия от МЧС России работают 6 человек и 3 единицы техники»,— сообщили в МЧС.