В Ярославском районе утонула лодка, погибли трое

В Ярославском районе в Волге утонуло плавучее средство, погибли три человека. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

21 ноября в районе 11:30 вблизи деревень Андреевское и Поляны при проведении монтажных работ утонуло плавучее средство. Как уточняют в МЧС, один человек смог выбраться сам, еще трое — погибли. Их тела извлекли из воды сотрудники ведомства.

«На месте происшествия от МЧС России работают 6 человек и 3 единицы техники»,— сообщили в МЧС.

Алла Чижова