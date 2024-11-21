Подрядчикам в Сочи поручили нарастить темпы работ на социальных объектах

В Сочи и Туапсинском районе подрядчикам, строящим социальные объекты, поручили максимально нарастить темпы работ, а также обеспечить необходимое количество людей и техники. Стройплощадки проинспектировали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко и руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов, сообщает пресс-служба региональной администрации. Господин Нестеренко также поручил главам муниципалитетов ежедневно контролировать исполнение подрядчиками своих обязательств во избежание срыва установленных сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В администрации рассказали, что в Туапсинском районе строят малобюджетный спортивный комплекс на улице Строителей в поселке Джубга, а в селе Агой – центр единоборств. В самом Туапсе строят детский сад на 150 мест на улице Калараша. Также в Туапсе стартовало строительство здания для филиала Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». На набережной курорта ведутся работы по инженерной защите территории.

В Сочи строят школы на улице Калараш-Малышева Лазаревского района и в микрорайоне Северная Бытха Хостинского района. Каждая сможет принять по 1,1 тыс. учеников. На улице Чехова и в микрорайоне Кудепста возводят дополнительные корпуса на 400 мест для начальных классов.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин давал поручение усилить работу по борьбе с самостроями. Мэр заявил, что их нужно обнаруживать на стадии котлованов.

Вячеслав Рыжков