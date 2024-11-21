Аксенов предложил создать в Крыму пограничное училище

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к руководству России с просьбой создать на полуострове пограничное училище. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мы обратились к главе государства Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой изучить ситуацию о возможности создания пограничного училища на территории республики. Лидер услышал нашу позицию. Дал задачу коллегам проработать эту ситуацию. К концу года будем иметь какое-то понимание»,— заявил господин Аксенов.

По его словам, наличие военного училища и, соответственно, большего количества людей в форме дисциплинирует граждан и вызывает у них уверенность в безопасности, в том, что все находится под контролем.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов является выпускником Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, которое было закрыто в 1996 году.

Александр Дремлюгин, Симферополь