Первым заместителем министра промышленности и энергетики Чувашии стал Николай Кадеев. Распоряжение о его назначении подписал глава региона Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Кадеев назначен первым заместителем министра промышленности Чувашии

Фото: Telegram-канал Правительства Чувашской Республики Николай Кадеев назначен первым заместителем министра промышленности Чувашии

Фото: Telegram-канал Правительства Чувашской Республики

Господин Кадеев окончил факультет энергетики и электротехники Чувашского государственного университета в 2006 году по специальности «Электроснабжение», а в 2008 году завершил аспирантуру по направлению «Электрические станции». До назначения он занимал должность заместителя генерального директора ООО НПП «ФК-Реактор».

Карьеру Николай Кадеев начал в 2006 году в ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», работая электромонтером по ремонту релейной защиты и автоматики. Позже он занимал руководящие должности в таких компаниях, как ООО «НПП Экра», ООО «Пауэр Систем Групп» и ООО «НПП Бреслер». С 2020 по 2024 год Кадеев был заместителем генерального директора ООО НПП «ФК-Реактор».

Анар Зейналов