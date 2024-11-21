На трассе Сургут — Нижневартовск в ДТП с автобусом погиб пассажир машины

На 182 км трассы Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе в результате ДТП с автобусом погиб пассажир автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

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Инцидент произошел 21 ноября около 6:54. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса КАВЗ не справился с управлением. Транспорт занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 29-летний водитель. В результате аварии водитель машины и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести, еще один пассажир авто погиб.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Югре на 69 км автодороги Сургут — Нижневартовск в ДТП с двумя грузовиками погибли два сотрудника полиции. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «КамАЗа» совершал обгон грузового Volvo, но не убедился в безопасности маневра и создал помеху другим участникам дорожного движения.

Ирина Пичурина