В Югре в ДТП с двумя грузовиками погибли два сотрудника полиции

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в ДТП погибли два сотрудника УМВД. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Югры Фото: Госавтоинспекция Югры

Авария произошла около 10:30 на 69 километре автодороги Сургут – Нижневартовск. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «КамАЗа» совершал обгон грузового Volvo, но не убедился в безопасности маневра и создал помеху другим участникам дорожного движения.

По встречной полосе двигался автомобиль Lada Vesta, в котором находились сотрудники полиции. Водитель попытался уйти от лобового столкновения с грузовиком, выехав на обочину, из-за чего автомобиль занесло под Volvo. В результате аварии погибли 27-летний водитель автомобиля Lada и 24-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Напомним, ранее в Сургутском районе ХМАО в ДТП пострадал трехлетний ребенок. Водитель Toyota перестраивался с крайней левой полосы и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, который двигался в попутном с ним направлении.

Анна Капустина