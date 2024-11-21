На Ярославском направлении МЖД произошел сбой из-за схода электрички с рельсов

На переезде у станции Воронок в Щелково электричка столкнулась с асфальтоукладчиком. В результате сошел с рельсов головной вагон пригородного поезда, следовавшего по направлению Монино—Москва, сообщает MSK1.ru.

ЧП произошло на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). По данным телеканала «Звезда», пострадал водитель машины, его доставили в больницу. Движение на станции уже восстановлено, но на Монинской ветке скопились большие толпы пассажиров. Люди жалуются, что электрички едут медленно и долго стоят на станциях, а цены на такси резко выросли.

Как пишет MSK1.ru, в пресс-службе МЖД заявили, что для ликвидации инцидента направили два восстановительных поезда. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось»,— уточнили в МЖД.