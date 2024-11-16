В Татарстане количество выданных автокредитов уменьшилось на 25%

В третьем квартале 2024 года ВТБ зарегистрировал в Татарстане снижение выданных автокредитов почти на 25%. Об этом на встрече с журналистами сообщила единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» Марьям Давлетшина.

На фоне снижения автокредитования в третьем квартале, за год отмечается рост выданных автокредитов — в 1,5 раза.

Количество выданных ипотечных кредитов в третьем квартале сокративлись в три раза.

Марьям Давлетшина подчеркнула, что в соответствии с политикой Центрального банка, в текущем году на рынке кредитования по итогам 9 месяцев наблюдается общее замедление. Банк выдал на 14% меньше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Влас Северин