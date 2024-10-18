С начала года жители ХМАО перевели мошенникам почти 2 млрд руб.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) перевели мошенниками почти 2 млрд руб. в 2024 году, сообщили в региональном УМВД. Это в три раза больше аналогичного периода прошлого года. За весь 2023 год югорчане перевели мошенникам 1,37 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас зарегистрировано 8 тыс. заявлений о мошенничестве от югорчан. Наиболее часто злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, часто они предлагают помочь пресечь сомнительные операции на счетах жертвы. Еще один популярный мотив обмана — продажи и покупки товаров на сайтах бесплатных объявлений, а также в социальных сетях.

В УМВД предупредили, что сейчас преступники способны подделывать номера телефонов, технологии их работы постоянно совершенствуются. Стать жертвой может почти любой, вне зависимости от возраста и профессии, поэтому правоохранители призвали граждан быть особенно бдительными.

Ранее в прокуратуре Тюменской области сообщали, что жители региона за неделю перевели мошенникам 33 млн руб. У одного из потерпевших злоумышленники похитили 3 млн руб. через звонок в Telegram.

Анна Капустина