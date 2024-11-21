Промышленные цены включили задний ход

Октябрь 2024 года зафиксировал остановку роста промышленных цен — согласно сводке Росстата, совокупно они снизились на 0,6% впервые с апреля. В значительной степени это следствие снижения цен в добыче — на 9,6% на природный газ и на 5,2% в нефтегазодобыче в целом. Впрочем, высокая база конца 2023 года, декларируемое в последние дни совпадение приоритетов исполнительной власти и Банка России в борьбе с инфляцией и ожидаемое на этом фоне охлаждение спроса, которое в 2025 году будет поддержано жестким бюджетом, могут в совокупности остановить устойчивый и опережающий ИПЦ рост отпускных цен промпредприятий последних лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Публикация Росстатом данных о ценах производителей промышленных товаров зафиксировала в октябре первое их снижение в измерении месяц к месяцу: индекс отпускных цен промежуточных товаров для внутреннего рынка составил 99,4% от сентябрьского (в сентябре — 100,5%). В годовом сопоставлении индекс также зафиксировал локальный минимум — 102,7%, что, впрочем, обеспечено высокой базой — на октябрь 2023 года пришелся пик роста промышленных цен (см. график).

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В отраслевом разрезе снижение отпускных цен промышленности было почти полностью обеспечено добывающими отраслями, снизившими их на 3,3%, а «внутри» добычи — нефтегазовой отраслью, где показатель опустился на 5,2% (цены на природный газ для внутреннего рынка упали на 9,6%) и был лишь отчасти компенсирован ростом цен в добыче металлических руд на 4% за месяц. В обрабатывающей промышленности рост цен замер на нуле, в обеспечении электроэнергией, газом и паром и кондиционировании сохранился рост на 2,2%.

Отчасти, вероятно, происходящее помимо ожиданий избыточного предложения нефти в мире и снижения цен на топливно-энергетические товары объясняется и началом охлаждения перегретой экономики РФ вследствие антиинфляционных мер Банка России. На сентябрь и октябрь, напомним, пришлись два повышения ключевой ставки — до 19% и затем до 21% годовых, но второе состоялось 25 октября и отразиться на промышленных ценах этого месяца, очевидно, не успело — его эффект, вероятно, начнет проявляться в ноябре-декабре. Сама промышленность при этом в опросах и прогнозах в ноябре заявляла о новом всплеске роста своих ценовых ожиданий, однако оценки спроса, находящиеся на локальных минимумах и в «Мониторинге предприятий» Банка России, и в опросах Сергея Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (см. “Ъ” от 20 ноября), вероятность такого развития событий не подтверждали, как и свежие данные Росстата. Фактические оценки и ожидания динамики выпуска, по данным опросов ЦБ, также снижаются в последние полгода. В пользу того, что спрос в ближайшие месяцы останется под давлением денежно-кредитной политики и возможность повышать цены, «закладывая» в них рост стоимости кредитов, может сохраниться только в отраслях гарантированного государственного потребления, говорит и публично декларируемое единение Банка России и правительства в борьбе с инфляцией (см. “Ъ” от 20 ноября).

Олег Сапожков