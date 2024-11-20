Суд в Тобольске арестовал водителя, который угрожал участнику СВО пистолетом

Тобольский городской суд арестовал 46-летнего водителя Саид-Ахмеда Израилова, который обвиняется в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до 18 января, сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что потерпевшим по делу оказался участник специальной военной операции (СВО). Во время поездки обвиняемый приставил пистолет к голове потерпевшего и сказал, что по контракту убивал «тех, кто был в Сирии и на СВО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

«Преступление раскрыто благодаря размещенной в сети видеозаписи, на которой зафиксировано, как обвиняемый приставляет пистолет к голове пассажира в автомобиле и высказывает угрозы»,– рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, ранее в Свердловской области суд отправил в СИЗО до 14 января Вячеслава Кожевникова, который выстрелил из дробовика в двух подростков 13 и 14 лет. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Ксения Тарских