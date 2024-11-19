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В Тобольске задержали мужчину, угрожавшего участнику СВО пистолетом

В Тобольске (Тюменская область) полиция задержала 46-летнего водителя, угрожавшего своему пассажиру травматическим пистолетом. В отношении подозреваемого следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным telegram-канала Readovka, потерпевшим стал участник специальной военной операции (СВО).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 14 ноября подозреваемый предложил подвезти на автомобиле потерпевшего и его сестру. Во время поездки задержанный начал негативно высказываться о пассажире, после приставил к его голове травматический пистолет и начал угрожать убийством. «По независящим от него обстоятельствам мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца»,— рассказали в СКР.

Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Readovka. На нем водитель машины приставил пистолет к голове пассажира и сказал, что по контракту убивал «тех, кто был в Сирии и на СВО». «Что мешает здесь тебя убить»,— говорил он.

Напомним, ранее в Свердловской области суд отправил в СИЗО до 14 января Вячеслава Кожевникова, который выстрелил из дробовика в двух подростков 13 и 14 лет. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Виталий Красиков

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