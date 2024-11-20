На «Госуслугах» запущен опрос о будущем образования в России

На портале госуслуг запущен социологический опрос «Будущее образования в России», в рамках которого зарегистрированным пользователям предлагается ответить на ряд вопросов, связанных с перспективами развития учреждений дошкольного, школьного, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования.

Большая часть вопросов посвящена роли образовательной системы в обществе и выбору приоритетных направлений ее развития. В одном из разделов пользователям предлагается, в частности, ответить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на формирование личности в современном мире. Список ответов включает семью и ближайшее окружение, образовательные учреждения и педагогов, информационную среду и соцсети, личный опыт и саморазвитие. В ряде случаев пользователь может выбрать несколько вариантов ответа. Опрос продлится до 28 февраля 2025 года.

Исследование проводится в рамках разработки новой Стратегии развития образования в России до 2036 года с перспективой до 2040 года. Параметры стратегии 19 ноября обсуждались в ходе стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

Курирующий разработку программы вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил 19 ноября, что правительство заинтересовано в обратной связи с гражданами и намерено изучить их мнения относительно будущего устройства системы образования. Опросы, по его словам, будут проводиться на базе ВЦИОМа и на платформе госуслуг.

Иван Тяжлов