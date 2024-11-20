В Екатеринбурге водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП

В Екатеринбурге на ул. Академика Шварца произошло ДТП с тремя автомобилями. Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, водитель, спровоцировавший его, погиб еще до аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Предварительно 57-летний водитель Hyundai двигался со стороны ул. 8 марта по ул. Академика Шварца и не справился с управлением. Он съехал с дороги вправо, где столкнулся с машинами Toyota и Nissan. На место аварии приехали медицинские работники, которые констатировали смерть водителя Hyundai. Предположительно она произошла еще до ДТП.

На место аварии выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга, чтобы установить причины произошедшего. Причину смерти водителя установит судебно-медицинская экспертиза. В Госавтоинспекции рекомендовали не садиться за руль при плохом самочувствии, а при признаках ухудшения состояния в дороге остановить автомобиль и обратиться за помощью.

Ранее в Екатеринбурге скорая помощь сбила девушку возле станции метро «Проспект Космонавтов». Автомобиль ехал со включенными спецсигналами, но пострадавшая не услышала их из-за наушников.

Анна Капустина