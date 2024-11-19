В Екатеринбурге скорая помощь сбила девушку, переходившую дорогу в наушниках

Во вторник, 19 ноября, машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку на проспекте Космонавтов. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ДТП произошло возле станции метро «Проспект Космонавтов». Водитель автомобиля скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, будучи в наушниках, она не услышала спецсигналы. В машине находился пациент в тяжелом состоянии, после аварии его перенесли в другой автомобиль и увезли в больницу.

Госавтоинспекция организовала проверку по факту происшествия.

Ранее «Ъ-Урал» писал о ДТП, которое произошло в понедельник, 18 ноября, на 73 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Водитель потерял управление и врезался в столб.

Валерия Шестопалова